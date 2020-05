Majandusminister Taavi Aas kutsub Eesti Raudtee nõukogu tagasi

Aas palub palub nimetamiskomiteel teha lähiajal uute liikmete osas ettepanekud.Aas märkis, et Eesti Raudtee veomahud on pidevalt langenud ning muu hulgas otsustas valitsus kriisimeetmete paketis toetada ka Eesti Raudteed aktsiakapitali sissemaksega.

«Selles olukorras ma pean täiesti kohatuks maksta juhatuse liikmetele preemiat 2,5 kuu palga ulatuses,» ütles Aas ja lisas, et ta pole iseenesest hea töö puhul preemiate maksmise vastane, ent seda olukorras, kui ettevõte on hästi juhitud, on kasumis ja kõik on hästi. «Aga olukorras, kus kaubaveod on pidevalt vähenenud, siis selles olukorras ma sellist otsust küll ei saa kuidagi tolereerida,» ütles ta ERR-ile.