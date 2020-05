OTSEPILT ⟩ Teise maailmasõja järgse maailmakorralduse õppetunnid

Praeguse seisuga on osalust kinnitanud ligi 50 välisministrit – muu hulgas näiteks Saksamaa, Prantsusmaa, Soome, Rootsi, Norra, Keenia, Brasiilia ja Madagaskari välisminister.

Urmas Reinsalu. FOTO: Eero Vabamägi

«Praegusel ajal seisab maailm silmitsi ühe viimaste kümnendite suurima kriisiga. Seda suurem on meie kohus meenutada ühte kõige valusamat peatükki meie ühisest ajaloost, mälestada kõiki hukkunuid ja veenduda, et me ei unustaks kunagi selle tragöödia õppetunde,» sõnas välisminister Urmas Reinsalu.

Välisministri sõnul kogunevad Eesti kutsel riigid esmakordselt alates pandeemia puhkemisest ÜRO egiidi all sedavõrd suurel arvul ja kõrgel tasemel. «Olen viimaste nädalate jooksul paljude oma kolleegidega isiklikult suhelnud ja mul on väga hea meel, et kõrgetasemeliseks aruteluks tuleb virtuaalselt kokku ligi 50 välisministrit kogu maailmast,» kinnitas välisminister Urmas Reinsalu.

Üritusel arutatakse sõjajärgse maailmakorralduse õppetunde, aga ka tuleviku proovikive. Arutelu all on ka praegune julgeolekuolukord ja konfliktid Euroopas.