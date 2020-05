Järelvaadatav ⟩ Eesti kutsel kogunesid maailma riigid ÜRO Julgeolekunõukogu koosolekule

Praeguse seisuga on osalust kinnitanud ligi 50 välisministrit – muu hulgas näiteks Saksamaa, Prantsusmaa, Soome, Rootsi, Norra, Keenia, Brasiilia ja Madagaskari välisminister.

Urmas Reinsalu. FOTO: Eero Vabamägi

«Praegusel ajal seisab maailm silmitsi ühe viimaste kümnendite suurima kriisiga. Seda suurem on meie kohus meenutada ühte kõige valusamat peatükki meie ühisest ajaloost, mälestada kõiki hukkunuid ja veenduda, et me ei unustaks kunagi selle tragöödia õppetunde,» sõnas välisminister Urmas Reinsalu.

Välisministri sõnul kogunevad Eesti kutsel riigid esmakordselt alates pandeemia puhkemisest ÜRO egiidi all sedavõrd suurel arvul ja kõrgel tasemel. «Olen viimaste nädalate jooksul paljude oma kolleegidega isiklikult suhelnud ja mul on väga hea meel, et kõrgetasemeliseks aruteluks tuleb virtuaalselt kokku ligi 50 välisministrit kogu maailmast,» kinnitas välisminister Urmas Reinsalu.

Üritusel arutatakse sõjajärgse maailmakorralduse õppetunde, aga ka tuleviku proovikive. Arutelu all on ka praegune julgeolekuolukord ja konfliktid Euroopas.

Reinsalu: kahjuks pole kõik võtnud kuulda Teise maailmasõja õppetunde

Kohtumisel rõhutas välisminister Urmas Reinsalu Eesti sõnavõtus, et kahjuks pole konfliktid Euroopas lõppenud ning Venemaa agressioon Ukraina ja Gruusia vastu jätkub.

Reinsalu sõnul on see vastuolus Teise maailmasõja kolme suurima õppetunniga: kaitsta oma vabadust, mõista hukka ebaseaduslik jõukasutamine ning teha koostööd rahu saavutamise ja hoidmise nimel. «Teine maailmasõda on tragöödia, mis tõi inimkonnale kirjeldamatuid kannatusi – eriti Euroopas, aga ka Aasias, Aafrikas, Vaikse ookeani piirkonnas ja mujal maailmas ning mille tulemusel hukkus enam kui 40 miljonit tsiviilisikut ja 20 miljonit sõdurit. Mälestame kõiki hukkunuid,» sõnas Eesti välisminister.

Sõnavõtus taunis Reinsalu püüdlusi ajalugu moonutada. «Tunnustame liitlasvägede ajaloolist rolli ja ohverdusi, et purustada natsism ja lõpetada holokaust. Samal ajal mõistame hukka katsed manipuleerida ajalooga ja õigustada Molotovi-Ribbentropi pakti, nagu oleme näinud tegemas Vene Föderatsiooni,» ütles Reinsalu. Ta juhtis tähelepanu asjaolule, et paraku ei tähendanud Teise maailmasõja lõpp Ida-Euroopa riikide jaoks diktatuuri lõppu ning hädavajalik on anda Nõukogude režiimile ja teistele diktatuuridele Euroopas selge moraalne hukkamõist ja õiguslik hinnang.

Välisministri sõnul ei ole kahjuks kõik Euroopas võtnud õppust Teise maailmasõja kogemustest ega loobunud sõjalise jõu jõhkrast kasutamisest riikidevahelistes suhetes. «Mõistame hukka suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtte jätkuva rikkumise Euroopas – Venemaa Ukraina-vastase agressiooni Donbassis, Krimmi illegaalse anneksiooni ja Gruusia alade okupeerimise,» ütles Reinsalu. Ta lisas, et meil lasub kohus rakendada mittetunnustamise poliitikat.