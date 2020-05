Helle-Moonika Helme: Viilma tegeles poliitikaga juba enne eelmisi valimisi

«Urmas Viilmaa üleskutse avaldada meelt ja sundida riiki kirikutele erandkorras järeleandmisi tegema on kahetsusväärne olukorras, kus rahvatervise huvides on suletud koolid, kultuuriasutused, kaubanduskeskused, teatrid, kinod ning see kõik on nii terviseekspertide kui valitsuse poolt selgelt kommunikeeritud,» leiab Helle-Moonika Helme.

Tema sõnul tuleb vaadata, et praeguseks Eestis koroonaviirusesse surnud inimesed kuuluvad vanemaealiste hulka. «Ja arvestades, et enamik luteri kiriku teenistustel käivatest inimestest on vanemad inimesed, on niisugune surveavaldus kirikud rahvakogunemisteks avada, vastutustundetu,» selgitas ta ja lisas, et isegi kui kirikuhoone saab tagada 2+2 nõuet, on altarisakramendi jagamine distantsilt paraku võimatu. «Keegi ei kiusa kogudusi ega taha represseerida kirikuelu. See on tavapärane eriolukorrast lähtuv meetmete pakett,» ütles Helme.

EKRE fraktsiooni aseesimees selgitas, et raha anti kirikutele selleks, et nad saaksid tasandada ärajäetud teenistuselt saamata jäänud annetustulu. «Et kirikud saaksid oma koguduseliikmeid turvaliselt hoida kodus kuni eriolukorra lõppemiseni,» selgitas Helme. Tema sõnul said sama meetmegaraha ka paljud ettevõtted ja asutused, et nad võiksid oma inimesi hoida kas puhkusel või kodukontorites. «Eesmärgiga samuti meie ühiskonnas hoida turvalisuse tase võimalikult kõrge ja nakatumiste arv võimalikult madal.»