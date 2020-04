Kultuuriministeeriumi asekantslerina asub ametisse Taaniel Raudsepp

Asekantsleri ametisse nimetamiseni oli Raudsepp alates 2014. aastast Kunstihoone juhatuse liige. Varem on ta töötanud erasektoris, praktiseerides tegevkunstnikuna ning loovjuhina e-õppe lahenduste väljatöötamisel. Ta on olnud riskijuht Hansapangas ning Eesti Kunstiakadeemia lektor.

Raudsepa sõnul tulevad sisulised kultuuripoliitika küsimused kriisiolukorras tavapärasest veelgi teravamalt esile. «Kriis sunnib meid senistele praktikatele otsa vaatama ja küsima, kas meie kultuurikorraldus on piisavalt vastupidav ja piisavalt paindlik, et saaksime kriisist väljuda vähemalt sama põneva ja rikkalikuna, nagu olime sinna sisenedes,» märkis ta.

«Kriisis peituvad ka uued võimalused. Palju küsitakse, kas see või teine praktika ongi nüüd uus normaalsus, olgu selleks veebikontserdid, virtuaalnäitused või teatri otseülekanded. Mina loodan küll, et suudame kriisist väljudes võtta kaasa parima osa uutest kultuuritegemise viisidest ning need hakkavad täiendama tuleviku kultuuripilti,» ütles Raudsepp.