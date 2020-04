Kruuse: kolhoosiaegsete lahenduste asemel tuleks kasutada olemasolevaid töötajaid

Endine minister märkis, et praegu on Konservatiivse Rahvaerakonna survel olukord selline, kus täiendav tööjõud tohib tööd jätkata vaid kuni 31. juulini.

«Külvamisel saavad nad osaleda, saagi koristamisega peab aga tegelema juba keegi teine. Faktid näitavad, et hoolimata kiiresti kasvavast töötute arvust ei õnnestu põllumeestel nende seast endale piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu leida. See olukord on absurdne ja ohustab Eesti toidujulgeolekut,» ütles Kruuse.