Mart Helme: meie erakonna ministrite komplekt ei töötanud viie silindriga, vaid neljaga

Küsimusele, kas Mart Helme veidikene valitsuse töövõimet raputas, vastas minister, et ei. «Kindlasti mitte. Ma tooksin võrdluse automootoriga, milles peavad kõik silindrid töötama. Kui ei tööta, siis tal pole võimsust,» selgitas Helme. «Meie erakonna ministrite komplekt ei töötanud viie silindriga, vaid neljaga,» täiendas siseminister.

Mart Helme ütles, et ta oli eelmisel nädalal veel ametis olnud IT- ja väliskaubandusminister Kaimar Karu välja vahetamisest andnud peaministrile teada neljapäeva õhtul. «Peaminister teadis juba neljapäeval,» vastas Helme saatejuhi küsimusele. Kaimar Karu ütles möödunud reedel, et hommikul teatas talle EKRE esimees Mart Helme, et kutsub ta ministriametist tagasi, kuna koostöö ei suju ning erakond ei ole rahul.

Helme ütles «Esimeses stuudios», et uus minister on valitud ja president nimetas ta ka tööle. «Ma arvan, et meil on uus minister piisavalt hea. Lisaks sellele saab ta võtta ka uusi inimesi appi,» ütles Helme. Tema sõnul võtab uus minister tööle kaks nõunikku. «Üks on väga hea IT-sektoris, teine on nii IT- kui ka välismajanduse spetsialist. Me lähme edasi väga jõudsalt, ilma et meil oleks teatud teadmatus, mis ministeeriumis edasi toimub,» lisas siseminister.

Küsimusele, kuidas kogenud poliitik Mart Helme liberaalse Kaimar Karu üldse palkas, vastas Helme, et teda soovitati erakonnale. «Soovituse peale. Ühe erakonna liikme, kes on Karuga koos õppinud, soovitus. Aga nagu me näeme, siis sõprade soovitamisega võib väga tihti alt minna,» selgitas Helme.

Mart Helme ütles, et talle oli murdepunktiks see, kui minister Kaimar Karu ei kooskõlastanud välismaalaste seaduse muudatusi. «Jah, see oli minu jaoks kui külm dušš ja tegin sellest järeldusi, et siin meil ei ole võimalik mõttekaasluses koostööd leida,» lisas Helme.

KredExi ja EASi meetmetel kindlad reeglid

Mart Helme sõnul ei vahetatud Kaimar Karu uue ministri vastu välja mitte seetõttu, et erakonnal on vaja nn omadele raha jagada läbi KredExi ja EASi meetmete. «Meil ei ole mingeid omasid,» selgitas ta. «Valitsus on kehtestanud väga kindlad kriteeriumid, mille alusel neid toetusi jagatakse,» lisas Helme.