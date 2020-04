Riigikontroll alustas kriisimeetmete majandusliku mõju analüüsiga

Riigikontrolli tegevuse eesmärk on anda riigikogule ja avalikkusele kindlustunne, et avaliku sektori raha kasutatakse igas olukorras seaduslikult ning tulemuslikult.

Kriisimeetmete ülevaadete eesmärk muu hulgas selgitada välja, kas planeeritud majanduse toetusmeetmed ja nende elluviimine on õiguspärased ja tulemuslikud, maksumaksja raha eest tehtavad valikud on mõistlikud, avaliku sektori resursside kasutamise otsused on läbipaistvad ning tulemused on eesmärgipärased.