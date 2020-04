Aivar Kokk: võiksime kaaluda töötukassa hüvitise taotlemise aja pikendamist

Koka sõnul on küsimus ennekõike selles, kui kaua me oleme suutelised tänaste meetmega jätkama. «Ainuüksi kahe kuu jaoks on planeeritud hüvitise kulu 250 miljonit eurot. Samas on tõsi see, et kriisi mõjud avalduvad erinevates ettevõtlussektorites erinevatel ajahetkedel ning sellega tuleb arvestada. Kõik töötajad ja tööandjad on panustanud töötukassa reservide kogumisse ning seetõttu on oluline, et toetuste maksmisel kohtleksime me COVID-19 poolt räsitud töötajaid ja ettevõtteid võimalikult võrdselt,» ütles Riigikogu rahanduskomisjoni esimees.