Indrek Saar: EKRE võtab üha suuremat kontrolli valitsuse üle

«Minister Karu tagandamine toimub lisaks väga valel ajal. On ülimalt vastutustundetu visata kriisi ajal üle parda inimene, kelle kureerida olid Kredex ja EAS, mis hakkavad otsustama lisaeelarvest meie ettevõtetele laekuvate suurte summade üle,» ütles Saar pressiesindaja teatel.

Tema sõnul näib EKRE võtvat samal ajal üha suuremat kontrolli valitsuse üle. «Eelmisel nädalavahetusel olid Helmed need, kes teatasid Eesti rahvale, et eriolukord pikeneb, mitte peaminister. Nädala sees pani rahandusminister paika, milliseid ettevõtteid valitsus toetab ja milliseid mitte. Nüüd teeb siseminister Mart Helme ühepoolselt valitsuse koosseisus muudatusi. Peaminister Ratas loeb enda valitsuses toimuva kohta üha sagedamini uudistest. Kas selline olukord on normaalne,» ütles Saar.