VIDEO ⟩ Ratas teeb presidendile ettepaneku Karu ametist vabastamiseks

Ministrivangerdusest rääkides leidis Ratas, et loomulikult on parem, kui kriisajal selliseid otsuseid ei tehta. «Kindlasti on paremaid ajastusi olemas,» sõnas ta, lisades, et tegu on EKRE poliitilise sooviga. «Aga täna on olnud see ühe valitsuspartneri soov, koalitsioonilepingu järgi see koht kuulub EKRE-le ja loomulikult neil on õigus, kui see kandidaat on sobilik ka peaministrile, neid muudatusi teha,» lisas ta.