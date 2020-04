EKRE seab uue ministri keerulisse olukorda

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri portfell on üks kõige olulisemaid kriisimeetmete rakendamises: nii KredEx kui Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on seal valitsemisalas ja peaksid just nüüd nendel päevadel hakkama rakendama erinevaid abipakette.

Kas Isamaa on EKRE otsuses pettunud? «See nüüd küll ei too endaga kaasa mingisugust valitsuskriisi. See on ikkagi EKRE enda otsus ja tuleb EKRE enda sisestest suhetest. Valitsuse kui terviku tegevusele see kindlasti suuremat mõju ei avalda, välja arvatud see, et selle konkreetselt ministril ei ole mitte mingisugust ettevalmistusaega, et asuda sellele postile kõige kiiremal perioodil,» selgitas Seeder.