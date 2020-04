Kaja Kallas: Kaimar Karu tunduski ministrina väga mõistlik

«Kaimar Karu tunduski ministrina väga mõistlik ja arukas inimene. Kohe algusest peale oli näha, et tema vereringe Helmetega ei klapi. Eks see oli ilmselt aja küsimus, kes alla annab,» kommenteeris Kaja Kallas.

Küll aga tekitab murekohta ministrivangerduse ajastus. «Kui mõtleme Kaimar Karu valdkonna peale, siis praegu, kus lähme majanduskriisi, see on ülioluline valdkond: ettevõtete käekäik; kõik, mis puudutab ettevõtete toetamist; kuidas majandus edasi toimib. See tundub küll väga kummaline samm, mis lähtub puhtalt jällegi erakondlikust huvist, mitte riigi huvidest,» sõnas Kallas.

​Kallase sõnul on kriisiaja käitumisega teeninud umbusaldamise ära hoopis Keskerakonna ministrid: haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja riigihalduse minister Jaak Aab. Reps segadust tekitavate sõnumite pärast haridusvaldkonnas ning Aab maskide saaga pärast.

«Soomes minister võttis vastutuse, sest maskidega läks halvasti – ka tema oleks teeninud. Aga jällegi mõtlesime, et praegu eriolukorras ei ole vaja sisepoliitilist kriisi tekitada, aga tuleb välja, et valitsuse sees on hoopis teised mõtted,» sõnas Kallas.

EKRE sisetüli vähemalt üheks põhjuseks võib Kallase sõnul olla Bolt ja Bolti abipalumise lahendamine koroonakriisist tingitud eriolukorras. «Martin Helme on väga jõuliselt öelnud «mitte mingil juhul», samas Kaimar Karu kõikidele kriteeriumitele viidates, saan aru, plaanis seda siiski valitsusse tuua,» ütles Kallas.

Kallase arvates Kaimar Karu tagasiastumine ministriametist valitsuskriisini ei vii.

Samas on spekuleeritud, et EKRE ministriohverdus on mõeldud selleks, et viia tähelepanu kõrvale muudelt kriisis tekkinud teemadelt, mis EKRE toetajate seas pahameelt tekitavad.

EKRE asejuhi Martin Helme sõnul ootavad erakonna valijad, liikmed ja juhid, et erakonna ministrid viiks ellu koalitsiooni ja erakonna poliitikat. «Praegu kippus aga nii olema, et IT ja väliskaubandusministri portfell oli mitte EKRE vaid Ametnike Partei käes,» lisas Helme.

EKRE väliskaubandus- ja IT-minister Kaimar Karu teatas täna ühismeedias, et EKRE juht Mart Helme andis talle täna hommikul teada, et kutsub ta ministriametist tagasi, kuna koostöö ei suju ning erakond ei ole rahul.