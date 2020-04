Martin Helme: EKRE-l ei tekkinud Karuga usalduslikku suhet

«Paraku ei tekkinud temal ja erakonnal viimase poole aasta jooksul töist ja usalduslikku suhet. Ei tekkinud ka meeskonda ülejäänud ministrite delegatsiooniga. Küllap mängis oma rolli see, et ta tuli tipp-poliitikasse ilma vähimagi varasema poliitilise kogemuseta, mistõttu ei mõistnud, et ministri koha saamiseks teevad sajad inimesed igapäevaselt pikki aastaid tõsist tööd. Selle töö tulemusel saadakse valimistel hääled teatud väärtuste ja poliitikate ellu viimiseks,» märkis Helme.