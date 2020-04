Ratas palus vabandust Keskerakonna enesereklaami pärast kriisieelarve abil

Küsimisele, kas Keskerakond laseb ebaõnnestunud reklaamiga lehe tiraaži müügist tagasi korjata, vastas peaminister, et kui leht ei ole välja läinud, siis seda lehte välja ei saadeta. «Kui see on müügis, siis loomulikult tuleb see ära korjata, siin ei ole mingit küsimust» lisas Ratas.