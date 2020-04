Paet: Taiwan toetab Eestit näomaskidega

Urmas Paet on Taiwani saatkonnaga Euroopa Liidu juures suhelnud juba pikka aega, et Eesti mahuks Taiwani abiprogrammi. «Sain Taiwani saadikult just kirja ning mul on hea meel, et nüüd nii ongi. Taivan toetab värske otsusega näokaitsemaskidega Eestit, Taanit, Austriat, Sloveeniat, Rootsit, Slovakkiat, Leedut ja Lätit ning mõningaid riike ka Kagu-Aasias ja Ladina-Ameerikas,» rõõmustab Paet.