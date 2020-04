Põhiseaduskomisjon soovib riigikogu kaugtöö tarvis seadust muuta

Komisjoni esimees Paul Puustusmaa ütles, et kuigi riigikogu komisjonid on eriolukorra ajal kogunenud elektrooniliselt, siis täiskogule kehtiv seadus seda ei võimalda ja riigikogu liikmed peavad istungil osalemiseks olema füüsiliselt Toompea lossi istungisaalis kohal.

«Praegune koroonaviiruse laialdane levik on näidanud, et selliste asjaolude esinemisel on hädavajalik, et istungeid oleks võimalik viia läbi ka kaugosaluse teel,» sõnas Puustusmaa. «Riigikogu kui põhiseadusliku institutsiooni tõhus toimimine tuleb põhiseadusest lähtuvalt aga tagada ja see kehtib ka juhul, kui Riigikogu ei saa kaalukate põhjuste olemasolul Toompea lossi istungisaalis koguneda.»

Seadusemuudatus võimaldaks riigikogul koguneda kaugosaluse vormis elektrooniliste vahendite abil ja jätkata samal ajal oma seadustest tulenevat tavapärast tööd - algatada eelnõusid, menetleda neid, viia läbi infotunde, esitada arupärimisi, nimetada ametisse kõrgemaid riigiteenijaid.

Komisjoni poolt seaduseelnõud vedav Hanno Pevkur märkis, et eelnõu kohaselt saab riigikogu juhatus kaalukate põhjuste olemasolul otsustada kaugosalusega istungi läbiviimise ning kehtestada nõuded selle istungi läbiviimisele. Pevkur lisas, et ettepanku kohaselt saab elektroonilise istungi läbi viia, kui kohal on üle poole riigikogu koosseisust.