Ratas ja Pevkur arutasid Mart Helme raadiosaates väljaöeldu üle

Opositsioonisaadik Hanno Pevkur (Reformierakond) küsis peaministrilt tänases infotunnis, kas siseminister Mart Helme väited raadiosaates vastavad tõele. Helme mainis saates, et Eesti maine kahjustamine välismaal pärines opositsioonipoliitikutelt, nii ka need kuulujutud ja infooperatsioonid Eesti kinnipanemisest ja komandanditunni kehtestamisest ja kõik muu pärineb opositsioonipoliitikutelt.

Peaminister vastas Pevkurile, et ta kuidagi need valeväited satuvad välismeediasse, kuigi kõik teavad, et need ei vasta tõele. «Et jah, ka mina olen tunnetanud seda oma töös, viimase kolme aasta ja mõne kuu jooksul. Ja ma ei oska öelda teile konkreetselt, kes on olnud see naine või mees, kes on neid asju saatnud. Kui mingid väga sellised konkreetsed detailsed küsimused sulle välismaal esitatakse, siis võib eeldada, et see tuleb kuskilt siit meie lähedalt. Ja noh, kui poliitikutega on tegemist, ega see ei ole vale-eeldus, et ju siis keegi, kes soovib tänast või homset koalitsiooni õõnestada, siis püüab seda ette sokutada,» selgitas Ratas.

Raadiosaatest rääkides meenutas Ratas, et Mart Helme kommenteeris teisiti, et erinevalt opositsioonist tema praegu vaenu külvama ei hakka. Lisaks teatas siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik, Ratase sõnul, et minister ei soovi kriisi ajal kõrvaliste asjadega tegeleda. «Vaid hetkel on olulisem, minu teada rõhutas veel ka, koostöös opositsiooniga leida lahendusi kriisiolukorra leevendamiseks. Ja ma arvan, et see ongi vastus, Hanno, sulle, et täna, olles selle väga tundmatu kurja viiruse küüsis ka Eestimaal, mis on ka Euroopas ja laias maailmas, peame kõik pingutama selle nimel, et ühiselt saada sellest üle,» vastas Ratas Pevkurile.

Hanno Pevkur. FOTO: Sander Ilvest

«See probleem ongi ju sinu paremal käel istuvas siseministris, kes lihtsalt räuskab ja valetab eetri täis ja siis paljundatakse seda infot igale poole mujale,» täpsustas Hanno Pevkur Ratasele, lisades, et kriisis on tegelikult oluline see, et objektiivne info jõuaks inimesteni.

«Sa ütled, et probleem on siis paremal käel istuvas siseministris, et siseminister Mart Helme, kes on kogu selle, kui me räägime hetkel sellest COVID ja koroonaviirusest, mis on olnud Eestis, pingutanud, 24 tundi ja 7 päeva nädalas, teinud seda koos oma meeskonnaga – politsei- ja piirivalveamet,päästeamet,häirekeskus – panustanud sinna ise,» lausus Ratas. «Et ma kuidagi, ma lükkan täielikult selle palli tagasi sulle, et sa ütled, et probleem on siin paremal käel olevas siseministris. Ei ole. Ma ütlen, et Mart Helme on väga tõsiselt pingutanud kogu selle kriisi vältel koos oma valdkonnaga, et me suudaksime sellele hullule viirusele vastu panna ja seda tõkestada.»