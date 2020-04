Võõrtöölised tohivad Eestis loata töötada juuli lõpuni

Valitsuskoalitsioon toetas ettepanekut, mille järgi pikendatakse 31. juulini nende võõrtööliste Eestis töötamise õigust, kes viibisid siin 17. märtsi seisuga ja kelle tööandja põhitegevusala on põllumajandus. Muudatus lisatakse Riigikogule esitatud COVID-19 tõrje meetmete elluviimiseks väljatöötatud seadusemuudatusi koondavasse eelnõusse. Muudatusettepaneku vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu poolthäälte enamus.

«Ettepaneku kohaselt saavad 17. märtsi seisuga Eestis seaduslikult viibivad võõrtöölised jätkata põllumajanduses töötamist,» rääkis siseminister Mart Helme. Eestis lühiajalise töötamise reeglite alusel viibivad välismaalased saaksid muudatusettepaneku kohaselt Eestis töötada kuni käesoleva aasta 31. juulini juhul, kui põllumajandusega tegelev tööandja soovib neid tööle võtta ning nende lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis registreerib. Seejärel oleks neil veel kuu aega, et korraldada hiljemalt 31. augustiks Eestist oma lahkumine.

Kehtiva korra järgi vaatab riiki sisenemise piirangute tõttu politsei- ja piirivalveamet praegu läbi vaid neid välismaalaste lühiajalise töötamise registreerimise taotlusi, mille tööandjad on esitanud hetkel Eestis viibivate välismaalaste kohta. Välismaal viibivate ja siia tööle tulla soovivate välismaalaste lühiajalise töötamise taotlusi PPA praegu ei menetle, sest tulenevalt eriolukorrast neid riiki ei lubata isegi juhul, kui neil on viisa või viisavaba viibimise õigus olemas.

Neil lühiajalise töötamise reeglite järgi Eestis töötavatel välismaalastel, kelle töötamise aeg saab täis ja kes ei tööta põllumajanduses, eelnõu kohaselt Eestis töötamise õigust ei ole. Sellistel juhtudel tuleb välismaalastel esimesel võimaluse Eestist lahkuda. Kui see ei ole praeguses suletud piiride olukorras võimalik, võivad nad Eestis viibida ning lahkuda hiljemalt 10 päeva pärast eriolukorra lõppemist.

Koju saamiseks on inimestel mõistlik pöörduda oma saatkonna poole, et uurida võimalusi Eestist lahkumiseks. Näiteks Ukraina on aidanud tagasi pöörduda enam kui 200 oma kodanikul. Ühtlasi palume senistel tööandjatel pärast töösuhete lõpetamist aidata kaasa välismaalaste koduriiki naasmisele.