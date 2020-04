Helme: soov oli tugevdada maaelu poliitilist juhtimist

Sotsiaaldemokraat Ivari Padar tõi esile, et seni on ajalooliselt MES-i nõukogusse kuulunud lisaks poliitikutele ka valdkonna eksperdid erialaorganisatsioonidest, kuid EKRE tõrjus spetsialistid nõukogust välja ja asendas poliitikutega.

Mart Helme märkis seepeale, et see oligi teadlik tegevus poliitilise juhtimise tugevdamiseks. «Jah, me arvame, et maaelu edendamine vajab seniset tugevamat poliitilist juhtimist,» ütles Helme.