Viimsi vald vaatab kriitilise pilguga kõik kulud üle

«Täna ei ole veel täpselt teada, kui suur saab olema majanduslangus ja milline on selle mõju inimeste sissetulekutele ning seeläbi ka omavalitsuste tulubaasile. Samas on selge, et tulud kindlasti vähenevad ja peame selleks valmis olema,» ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti. «Peame kulud kriitilisel üle vaatama ja alustame valitsemiskuludest,» kinnitas ta.