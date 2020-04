Ratas: teise samba maksete peatamise arutelu käib

«Mis puudutab teise samba maksete peatamist riigi poolt, siis see arutelu on laual. See ei pea olema nii keeruline, kui 2009. aastal. Üldine põhimõte on, et me peame ka tänased pensionid välja maksma ja 20 protsenti sotsiaalmaksust juba täna seda ei taga,» lausus Ratas.