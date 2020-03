Indrek Saar: Põlluaas ei mõista riigikogu rolli

«Põlluaas koos rahandusminister Martin Helmega eksitab avalikkust. Kuidagi ei päde väide, et istungitevaba nädal takistab riigikogus lisaeelarve menetlemist. Kui riigikogu esimees on seda rahandusministrile väitnud, siis on ta eksitanud ka valitsust,» märkis Saar.

Sotsiaaldemokraadid on Saare sõnul valmis riigikogus kogunema ükskõik millisel kuupäeval, ükskõik millisel ajal. «Eesti vajab riigikogu, mis suudab eriolukorras kokku tulla ja arutada ajakriitilisi küsimusi. Praegu tuleb seda teha küll kõiki turvareegleid järgides. On sügavalt kurb, et meil on riigikogu esimees, kes ei mõista parlamendi rolli ja vastutust kriitilisel hetkel,» lausus Saar.