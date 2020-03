Aivar Kokk: rahanduskomisjon on valmis töötama terve istungivaba nädala

«Eesti ettevõtjate ja inimeste huvides on, et majanduspakett kriisi mõjude leevendamiseks saaks võimalikult kiiresti Riigikogu heakskiidu. Eesmärk on aidata ettevõtetel üle elada majanduse kokkutõmbumine,» selgitas Kokk. «Eelmisel komisjoni istungil sai kokku lepitud, et eelnõu antakse Riigikogule üle 1. aprillil. Seetõttu oleme plaaninud esmaspäevaks ja teisipäevaks rahanduskomisjoni istungid, et kriisimeetmeid arutada,» ütles Kokk.