Valga vallavolikogu valis esimeheks Alar Nääme

Praegu Tallinnas Sõle spordikeskuse arendusjuhina töötav Nääme ütleb, et Eestis kehtiv eriolukord talle pikka kohanemisaega ei anna, edastas Keskerakond.

«Praegu on põhitähelepanu suunatud koroonaviirusele. Prioriteet on inimeste tervis ja sellega seonduv,» ütles Nääme. «Samuti teeme omaltpoolt kõik, et ettevõtted saaksid nii palju kui võimalik oma tavapärast tegevust jätkata.»