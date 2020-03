Riigikogu uus juhatus: üheskoos saame keerulistest olukordadest üle

Riigikogu esimees Henn Põlluaas sõnas, et Riigikogu toimimine kriisi olukorras on hea näide eri poliitiliste jõudude koostööst, et keerulisest olukorrast võimalikult kiiresti ja valutult üle saada. Ta lisas, et kriis osutas ka ühele probleemsele kohale Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses, mis ei lase Riigikogul istungeid kaugtöö vormis pidada.

Ka aseesimees Helir-Valdor Seederi sõnul näitab kriis, et parlament peab enda kodu- ja töökorraga tegelema. Üks väljakutse lähitulevikuks on see, et parlament saaks rohkem kaugtööd teha. Veel rääkis Seeder Riigikogu peagi ees ootavate kriisipakettide menetlemisest ja avaldas lootust, et sisulised vaidlused jäävad kultuursele pinnale ning erakonnad mõtleksid ühiselt, kuidas kriisist välja tulla.

Aseesimees Siim Kallas rõhutas opositsiooni rolli parlamentaarses demokraatias. Tema hinnangul on opositsiooni peamine missioon esitada küsimusi, kahelda, kritiseerida ja olla sisuline partner. Kallas ütles, et opositsioon on kriisi ajal valitsusele koostööpartner ja toetab neid raskete otsuste tegemisel. Ka Kallase sõnul vajab Riigikogu kodu- ja töökorra seadus üle vaatamist, et parlamendil oleks võimalik operatiivsemalt tegutseda.