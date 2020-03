Sotsid andsid riigikogu menetlusse ajakirjandust toetava eelnõu

«Ei ole mingit kahtlust, et ajakirjandusel on olnud väga suur roll Eesti rahvusriigi sünnis. Ei ole mingit kahtlust, et neljanda võimu, vaba ajakirjanduse olemasolu on hädavajalik selleks, et demokraatia toimiks. Just eriolukorras oleme me näinud, kui vajalik on adekvaatne, professionaalne ja tasakaalustatud informatsioon selle jaoks, et ühiskond toimiks. Koroonaviiruse mõju koos majanduslike tagasilöökidega on tänaseks jõudnud ka meediamaastikule,» ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Indrek Saar.