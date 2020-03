OTSEPILT ⟩ Riigikogu esimehena jätkab Henn Põlluaas

Kui varem on saadikud seisnud valimiskabiinide järjekorras kõik koos, siis koroonaviiruse eriolukorras on sel aastal proovitud teha võimalikult palju selleks, et vältida riigikogu liikmete lähikontakte.

Nii on valimiskabiinid hajutatud riigikogu hoones kuude kohta ning hääletamine toimub tähestiku järjekorras. Samuti kinnitas riigi valimisteenistus, et oma soovist märku andvatel riigikogu liikmetel on võimalik hääletada Toompea lossi sisehoovis. Hääletuse läbiviijatel on kaitsekindad ja maskid ning tavapärased desinfitseerimisvahendid.