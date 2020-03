Koalitsioon algatas kõrgemate riigiteenijate palkade vähendamist võimaldava eelnõu

Algatust tutvustanud Isamaa liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits toonitas, et olukorras, kus tervisekriisiga käsikäes on saabunud majanduskriis, inimesed saavad koondamisteateid, paljude sissetulek väheneb, on eluvõõras ja mõeldamatu kõrgemate riigiteenijate ametipalga tõus.

Ladõnskaja-Kubits rõhutas, et seadust saab muuta küll, kui laiendada võimalusi koefitsientide vähendamiseks. «Seaduse eesmärk on laiendada võimalusi kõikide kõrgemate riigiteenijate ametipalkade koefitsientide vähendamiseks olukorras, kus riigieelarvelisi vahendeid on vaja kasutada selleks, et tagada riigi toimimine eriolukorras,» selgitas ta.