Valitsus ostis juurde 150 hingamisaparaati

«Isikukaitsevahendid on täna kõige teravam, kõikides sektorites, meditsiin, esiliin, politsei, Kaitseliit, teenindussektor, teenindussektor-ettevõtlus, kohalikud omavalitsused,» selgitas Ratas, kus on kõige enam vajaka isikukaitsevahenditest. Peaminister tänas ettevõtjaid, kes aitavad tellimustega.

Näiteks ühe ettevõtjaga, kes toodab FFP3 maske, ettevõttega sõlmitakse erikokkulepe (kiirendatud kokkulepe), et nad tõstaksid oma vahetusi ühelt kahele ning tõstaksid oma toodangu mahtu ca kolm korda. «Nad on suutelised seda tegema mõne nädala, kahe-kolme nädalaga, et see on väga suur võit FFP3 maskides,» märkis Ratas.

Ratas meenutas, et see ei ole terviklik lahendus, sest endiselt on vaja kõiki isikukaitsevahendeid: FFP2 maske, kirurgilisi maske, kindaid, kitleid, kaitseprille, jalatsikatteid, kaitseülikondasid, kaitsemütse, kaitsepõllesid, hingamisaparaate.

«Täna otsustasime, et anname tellimuse sisse, et tellida 150 hingamisaparaati veel juurde, kogu varustusega,» ütles peaminister.

Doktor Arkadi Popov: haiglate intensiivravi võimekus on praegu piisav

Terviseameti kriisistaabi me meditsiinijuht doktor Arkadi Popov kinnitas päevasel pressikonverentsil, et Eesti haiglate intensiivravi võimekus on täna piisav ning vajadusel saab intensiivravi kohtade arvu suurendada.

Popov sõnul on Eesti haiglate intensiivravi võimekus praegu piisav. Tema sõnul on Eesti haiglates praegu 191 intensiivravi kohta. Kuna hingamisaparaate on Eestis kokku 282, on võimalik tõsta teise astme intensiivravikohtada taset kolmanda astme tasemele.