Paet ja Kaljurand taunisid Helme öeldut Soome valitsuse aadressil

«Sellised kommentaarid siseministri suust teevad Eestile kahju ka rahulikul ajal, rääkimata praegusest kriisiajast, kus igakülgne koostöö ja seal hulgas head inimlikud suhted naabrite vahel on erilise tähtsusega, ütles reformierakondlane Urmas Paet. «Naaberriigi valitsusse matslik ja üleolev suhtumine Eesti siseministri poolt ei ole millegagi põhjendatav. See on rumal ja Eesti inimestele ning riigile otseselt kahjulik suupruuk.»

Sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand palus sotsiaalvõrgustikus Facebook Mart Helmel mitte tegutseda Eesti riigi vastu.

«Mart Helme, ärge tegutsege Eesti riigi vastu,» kirjutas Kaljurand. «Välisministeeriumi andmetel on praegu välismaal «lõksus» umbes 240 Eesti kodanikku, ka riikides, kus meil ei ole diplomaatilist esindust. Välisministeeriumi diplomaadid pingutavad ja teevad kõik selleks, et meie kodanikud turvaliselt ja kiiresti kodumaale pääseksid. Paraku teete Teie seda järjest keerulisemaks.»

Kaljurand märkis, et endise diplomaadina peaks Helme teadma, et väikesel riigil ei ole liiga palju sõpru ja ei ole harvad juhtumid, kui Eesti peab paluma sõprade abi. «Eesti võimekused on piiratud, nii õhutranspordi kui ka saatkondade näol. Aastakümneid on meid aidanud Soome diplomaadid nendes riikides, kus Eesti saatkondi ei ole ja konsulid meie kodanikke aidata ei saa. Oleme selle eest Soome riigile ja diplomaatidele väga tänulikud,» kirjutas Kaljurand.

«Endise diplomaadina peaksite ka seda teadma, et iga Teie kui siseministri halvustav või irvitav kommentaar Soome valitsuse aadressil jõuab Soome valitsuseni. Mõelge sellele, kui tahate järgmine kord midagi halvustavat öelda. Ja kui üldse ei saa olla ilma solvamiseta, siis olge parem vait. Sellega teete teene meie kodanikele.»

Siseminister Mart Helme nimetas pühapäevases raadiosaates Soome valitsust muu hulgas «huulepulgavalitsuseks».