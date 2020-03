GRAAFIK ⟩ Eriolukorra ajal on tõusnud EKRE toetus

Kõige populaarsem partei on jätkuvalt Reformierakond, kellele annaks hääle 29 protsenti erakondlikku eelistust omavatest küsitluses osalenutest. Samas on suurima opositsioonierakonna reiting viimase poole aasta jooksul pigem langeva trendiga ning vahe teiste erakondadega hakkab vähenema, selgub Kantar Emori värskest erakondade reitingute seirest. Eelmise aasta suvel oli Reformierakonna toetus üle 35 protsendi.

Teisele kohale on tõusnud EKRE. «EKRE 21 toetusprotsendiga on samal tasemel, kus nad olid korraks enne eelmisi valimisi veebruaris ehk see on nende parim tulemus reitingute mõõtmise ajaloos,» selgitas Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog.