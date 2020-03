Erkki Keldo Martin Helmele: kriitilises olukorras tuleb olla oma rahva vastu aus

Erkki Keldo sõnul on Reformierakond kogu kriisi vältel olnud vägagi konstruktiivsed, soovinud nende sisulist kaasamist ning pakkunud ka valitsusele oma teadmisi ja abi. «Kui rahandusminister täna ründab ajakirjandust ja opositsiooni, et talle tundub, et «jutupunktid» on samad, siis tuleb aru saada, et see meedias ilmuv ongi on peegeldus ühiskonnas toimuvast,» leiab Keldo.

Tema sõnul on rahvas tekitanud kõige rohkem küsimusi testimine ning sellega seonduv kommunikatsioon. «Mitmed päevad on avalikkus, sh opositsioon, saanud valitsuselt vasturääkivaid sõnumeid erinevate põhjendustega, miks testimisi tehakse ainult riskirühmadele ja veel erinevate kitsendustega. Seepärast on ka loogiline, et avalikkus soovib saada sellel teemal konkreetseid ja selgeid vastuseid, kuidas riik näeb testimise tervikpilti,» selgitab erakonna peasekretär, miks tagasiside pole alati olnud toetav.

«Samamoodi on oma abi juba pakkunud erasektor, kes näeb, et testimine vajab laiemat vaadet, et pikemas perspektiivis kriisist jagu saada. Kriitilises olukorras tuleb olla oma rahva vastu aus, isegi kui sõnum ei ole positiivne, sest ainult siis on võimalik olukorrale lahendus leida,» märkis ta. Keldo sõnul on tarvis inimestele ausalt öelda, kui laustestimise mitte tegemise põhjuseks oli mure, et kõikidele eesliinil olevatele inimestele ei jätkuks isikukaitsevahendeid, ja inimesed mõistavad seda. «Tugineda «otstarbekuse» taha ajab seevastu inimesi põhjendatult marru.»

«Oleme kriisi algusest peale välja öelnud, et viirusega võitlemine ei saa olla koht, kus tegeletakse päevapoliitiliste punktinoppimistega. Seda joont oleme ka hoidnud ning pakkunud valitsusele abi nii omavahel suheldes kui ka avalikkuses erinevaid ideid välja pakkudes. Samas kui valitsuse poolt oleme näinud juba algatust siduda pensionisamba eelnõu kriisiga, mis kindlasti tänases olukorras esmatähtis probleem pole.»

«Mis puutub valitsuse poolt välja käidud majanduse abipaketti, siis oleme valmis samamoodi konstruktiivselt selle sisu üle arutama,» mainis Keldo. Tema sõnul on seal mitmeid mõistlikke algatusi, kuid tuleb kõik meetmed läbi analüüsida, et tervikuna oleks sellest maksimaalselt kasu Eesti majandus- ja ettevõtluskeskkonnale.

«Oleme (erakond- toim.) juba kommenteerinud, et viiruse tõttu on inimeste majanduslikuks mureks töökoha ja sissetuleku kaotamine. Ettevõtete mure on töökäte puudus ja tellimuste vähenemine, mis muudab ettevõtete toimimise keeruliseks,» selgitas Keldo, täiendades, et teise samba maksete peatamine ei anna raha juurde ühelegi inimesele, kes on töö kaotanud või sundpuhkusel.

«Kaks miljardit eurot on väga suur summa ning selle kasutamine peab olema väga hästi läbi mõeldud, et sellega päriselt aidata hätta jäänud inimesi, ettevõtjaid ja sektoreid nii, et majandus saaks võimalikult kiiresti taastuda, kuid samas ei tohi me jätta enda tuleviku põlvkondadele ebavajalikke kohustusi,» leiab Keldo.

Keldo toonitas, et täna tuleb teha kõik oleneva, et Eestisse saada juurde isikukaitsevahendeid, et eesliinil tööd tegevad arstid, õed, kiirabi, politseinikud ja teised tublid inimesed saaksid turvaliselt oma tööd jätkata ning inimesi aidata. «Praegu on veel võimalik tagada haiguspuhangu suurenemiseks vajalik kogus maske, kindaid ja kaitseülikondi ning pingutame ühiselt, et seda saavutada.»