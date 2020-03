Martin Helme: tänane kriis ei ole samasugune nagu 10 aasta tagune

«Kui esimese hooga oli opositsioon ja meedia nõutu ega osanud valida kuidas nende poolt niiväga vihatud valitsusega suhestuda kriisi ajal, siis nädalaga koguti end ning tehtud on selge valik jätkata valitsuse tümitamist sama agaralt kui varem,» leiab rahandusminister Martin Helme.

Tema arvates on see vägagi kahetsusväärne ning sobimatu, kuna kriisi ajal peaks kogu ühiskond kokku hoidma ning ühiselt pingutama, et see ületada. «Küll pärast jõuame jälle päevapoliitilisi punktinoppeid teha.» Ministri sõnul on ta viimastel päevadel jälginud meediat ning näeb selgelt koordineeritud valitsusvastaseid jutupunkte, mille edastajateks on nii opositsioon kui ka meedia.

«Rünnatakse valitsust ülereageerimise eest. Tähelepanuväärne on see, et eelmisel nädalal suhtlesin mitme kaaluka opositsiooni esindajaga just selleks, et kriisi olukorras püüda maha võtta poliitilist polariseerumist ning hoida neid kursis kiirelt liikuvate sündmuste ning plaanitavate otsustega, samas neilt sisendit saades,» nentis Helme, lisades, et nädal tagasi oli opositsiooni sõnul teine, et valitsusel tuleks tegutseda jõulisemalt. «Needsamad inimesed räägivad nüüd ristivastupidist juttu,» lausus minister.

«Mida see meile ütleb? Kahjuks seda, et tegemist on küüniliste oportunistidega, kelle eesmärk ei ole erimeelsusi kõrvale jättes ühiselt raskest ajast üle saada vaid neid kannustab jätkuvalt soov igal võimalusel valitsust rünnata ja tema tööd takistada.»

Helme toonitas, et idee lõdvendada karantiini enne seda, kui haigus on taanduma hakanud, on inimeste elu ja tervist ohustav nõue. «Veelgi enam, kui mure on majanduse pärast (ja ma olen viimane inimene Eestis, kellele on vaja meelede tuletada, et majanduse normaalselt tööle tagasi saamine on ülioluline), siis peavad ju terve mõistusega inimesed ometi mõistma, et mida rangemad on piirangud, seda kiiremini saame haiguse kontrolli alla, et asuda taastama normaalset majanduselu,» selgitab Helme. «Kui me praegu üritame karantiini teha ainult moepärast ja poolikult, kestavad meetmed kauem ja teevad kahju rohkem.»

«Ülimat kahepalgelisust ja oportunismi näitab ka see, et kritiseeritakse pensioni teise samba maksete peatamist. Ometi tegi Ansipi reformierakondlik valitsus üks-ühele sama valiku kümne aasta eest. Siis oli see õige, vajalik ja hea,» kirjutas Helme, lisades, et nüüd ütlevad nad, kes seda toona läbi viisid, et see on vale, ebavajalik ja halb. «Mida see retoorika meile ütleb? Seda, et kriitikud elavad vääramatus ettekujutuses, et neile on kõik lubatud, teistele ei ole midagi lubatud. Kõik, mida nemad tegid on õige, kõik, mida teised teevad on vale. Küll on hea, et sellised inimesed praegu otsuste tegemise juures ei ole.»