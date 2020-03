Reformierakond lükkas erakonna üldkogu edasi

«Lähtume terviseameti soovitusest mitte külastada suuremaid rahvaüritusi. Täna ei ole meil ka kindlust, millised on märtsi lõpuks toimuvad arengud. Sellises olukorras leidis juhatus, et on vastutustundlik üldkoosolek edasi lükata,» ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas pressiesindaja teatel.