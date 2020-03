BLOGI ⟩ Peaminister soovitab üle saja inimesega üritused ära jätta

«Ma arvan, et kõik üritused, kus seal on sada või rohkem inimest, on täna väga selge soovitus, et pigem neid ei peaks korraldama. Minu meelest see on väga konkreetne,» ütles Ratas riigikogu infotunnis.

Peaministri sõnul tuleks siit edasi vaadata ka kõik eri rahvakohtumised ja kogunemised, olgu need siis päevakeskusest, näitustel või muuseumides.

Peaministri sõnul toetab ta täielikult terviseameti soovitust, et rahvusvaheliselt suurürituste korraldajatel eelseisvad üritused maailmas leviva koroonaviiruse tõttu aasta teise poolde lükata.

«Ma arvan, et täna me oleme jõudnud kõige paremas mõttes sellesse faasi, et tegelikult anda siin ka väga konkreetsed soovitused välja. Ja seda ma arvan, et Vabariigi Valitsus homme kaalub ja homme oma otsused selles osas teeb,» selgitas Ratas.

Ratase sõnul on tema seisukohaks, et pigem tuleb olla ettevaatlikum, pigem astuda konkreetsemaid ja jõulisemaid samme, kui mitte seda teha. «Homme on minul plaanis teha Vabariigi Valitsusele ja kabinetile ettepanekud, nii juhtimisstruktuuri tõhustamiseks valitsuskomisjoni moodustamise osas kui ka teatud väga konkreetsete meetmete rakendamise osas, mis puudutab ka konkreetseid üritusi Eesti-siseselt, ütleme, mis ei ole rahvusvahelised üritused.»

Mis saab majandusest?

Peaminister Jüri Ratase sõnul on majanduses mitmeid ohumärke ning valmis peab olema võimalikuks kriisiks.

«Kõige olulisem on täna Eesti inimeste elu ja tervis, see on kindlasti siin primaarne,» ütles Ratas kolmapäeval riigikogu infotunnis. «Ei saa üle ega ümber ohumärkidest, mis majanduses on ja neid on hetkel mitmeid,» sõnas peaminister.

Ratase sõnul senised majandusprognoosid praeguse seisuga enam ei kehti. «Uusi kindlaid prognoose on hetkel võimatu teha ja peame olema valmis võimalikuks kriisiks,» lisas ta. Ratase sõnul on riigil vajadusel olemas võimekus võtta laenu.

«Ma pean kindlasti oluliseks valitsuse ja riigikogu suhtlust hetkesituatsioonis veel rohkem tihendada,» lisas Ratas.

Ratas tunnustas rahandusminister Martin Helmet, ühtlasi lisas peaminister, et oluline on valitsuse ja riigikogu suhtlust hetke situatsioonis rohkem tihendada.

«Valitsus on otsustanud, et juba käib koos rahandusministri juhtimisel vastav töörühm, kes hetkel kaardistab kõiki ohtusid, ohumärke,» lisas ta. Peaministri sõnul püüavad rahandusministeerium ja keskpank majandusprognoose võimalikult kiiresti täpsustada.

Peaminister Jüri Ratas rääkis riigikogu infotunnis kriisideks valmistumise kohta, sealhulgas koroonaviirusega seotud ettevalmistustest, siseturvalisusest ja kriisideks valmiolekust ning regioonide valmisolekust pandeemia korral ning majandussurutiseks valmistumise meetmete kohta.