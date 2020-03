OTSEPILT ⟩ Pensionireformi seaduse hääletus on taas riigikogus

Pärast seda, kui president Kersti Kaljulaid jättis valitsuse algatatud pensionireformi seaduse välja kuulutamata, on see täna tagasi riigikogu suurde saali jõudnud. Eelnõu uuesti arutamisel on vaid üks istung ning hääletus.

Jaanuari lõpus toetas valitsuse algatatud kohustusliku kogumispensioni reformi 56 riigikogu liiget, vastu oli 45. Ei maksa unustada sedagi, et tegemist oli valitsuse usaldushääletusega. Teisisõnu pensionireformi läbiminek asetati ühele kaalukausile valitsuse püsimajäämisega.

Lisaks saab iga riigikogu liige esitada mõlemale ettekandjale – põhiseaduskomisjoni ja rahanduskomisjoni esindajale – ühe suulise küsimuse. Ettekannete ja küsimuste-vastuste vooru järel algavatel aruteludel saavad arvamust avaldada kõik riigikogu liikmed.

Kui pensionireform ei saa eelnõu uuesti arutamisel vajalikke poolthääli, on võimalik algatada eelnõu menetlemine sisuliselt uuesti: sellele on võimalik esitada muudatusettepanekuid ning see peab läbima kolm lugemist riigikogus.

Kui riigikogu võtab pensionireformi seaduse vastu, saadetakse see taaskord president Kersti Kaljulaidile välja kuulutamiseks. Seejärel on presidendil 14 päeva otsuse teatamiseks. Teatavasti jättis president sama seaduse veebruari alguseks välja kuulutamata. Kui ta ka nüüd jääb samale seisukohale ega kuuluta seadust välja, saab ta pöörduda riigikohtusse ettepanekuga kuulutada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks.

See poleks Kaljulaidile aga esimene kord. Nimelt ei kuulutanud ta välja riigikogus mullu 20. veebruaril vastu võetud seadust, mis andnuks kaitseväele lisaõigusi inimesi varjatult jälgida. Riigikogu võttis seaduse teist korda vastu ja president otsustas jätta selle välja kuulutamata, sest see on põhiseadusega vastuolus ning riivab põhiõigusi. Seejärel pöördus ta riigikohtusse. Riigikohus rahuldas presidendi taotluse ja tunnistas kaitseväe luureseaduse põhiseadusvastaseks.