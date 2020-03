Ratas Rail Balticust: veebruarikuuks on omandatud umbes 40 maatükki

Praeguseks on Ratase sõnul Eestis sõlmitud lepingud raudtee ja sellega seonduvate taristu põhiprojekti koostamiseks põhitrassi kõigil kolmel lõigul. Alanud on ka tähtsamate kohalike objektide projekteerimine. «Rail Baltic läbib Eestis kokku 864 katastriüksust, neist 621 on eraomanikele ja 74 kohalikele omavalitsustele kuuluvad katastriüksused, mis tuleb Rail Balticu rajamiseks riigile omandada. Käesoleva aasta veebruarikuuks on omandatud umbes 40 maatükki,» rääkis Ratas.

Peaminister möönis, et demokraatlikus ühiskonnas võtab suuremahuliste taristuprojektide ja -objektide kavandamine aega ja tihtipeale ei ole võimalik prognoositud ajakavast kinni pidada. «Näiteks kestis Rail Balticu planeerimisfaas 2012. aastast kuni 2018. aastani, kuigi optimistlikumate prognooside kohaselt oli planeeringute kestmise tähtajaks juba 2015. aasta lõpp. Nagu siingi näete, on vahe circa kolm aastat,» nentis ta. Ratas kinnitas, et selliste riskidega oli projekti kavandamisel arvestatud ja Rail Balticu tähtajaks valmimine on jätkuvalt võimalik.

Läti ja Leedu tegevuste kohta ütles peaminister, et ka neis riikides on Rail Baltic sarnases faasis kui Eestis. «Ruumilised planeeringud on kehtestatud Lätis juba 2016. aastal, Leedus 2017. aastal. Eraldi otsuseid vajavaid Kaunase ja Leedu-Poola piiri ning Kaunase ja Vilniuse vahelised lõigud, ka seal on eriplaneeringuid alustatud. Projekteerimistöö on käimas 270 kilomeetri pikkusel trassil umbes 75 protsendi ulatuses. Ehitustöödega on kõige kaugemale jõudnud Leedu Kaunase piirkonnas. 2020. aasta lõpuks sõlmitakse leping Riia lennujaama terminali ja raudtee ehitamiseks. Olulisem on veebruaris Tallinnas kõigi kolme Balti riigi peaministrite poolt üle korratud eesmärk: ehitada Rail Baltic raudteeühendus tähtajaks valmis,» rääkis Ratas.

Peaminister nentis, et ehitusprotsessi juhtimisskeem praegu ei toimi nii hästi kui peaks ja seda on vaja muuta. «Ühed projekteerivad, ühed teevad ehitushankeid, ühed ehitavad, et siin on vaja rohkem sellist ühe katuse alla viimist teha. Ja ma arvan, et see annab ka parema tulemuse ka selles mõttes ajalises või tempo osas,» ütles ta.

Riigikogu liikmed Ivari Padar, Katri Raik, Helmen Kütt, Riina Sikkut, Indrek Saar, Jevgeni Ossinovski, Kalvi Kõva, Jaak Juske, Lauri Läänemets ja Raimond Kaljulaid soovisid Rataselt teada raudteeühenduse Rail Baltica rajamise kohta. Nad viitasid Riigikontrolli hiljutisele Rail Balticu ehitusele keskenduvale auditile, mis on kriitiline nii tsentraalsete tegevuste kui ka Eesti arengute osas.