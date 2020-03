Euronews kirjutab inspireerivate naiste artiklis Kaja Kallasest

Artikkel pealkirjaga «International Women's Day: Meet some of Europe's most inspirational female role models» tutvustab kõigepealt Soome noorimat peaministrit Sanna Marinit, kellele järgneb Euronewsi sõnul tutvustust mitte vajav teismeline keskkonnaaktivist Greta Thunberg.

«Kallas on kindlasti toonud selge muutuse riigi seadusloomesse, süstides sellesse pulbitsevat noort energiat, arukust ja karismat,» ütles The Baltic Timesi peatoimetaja Linas Jegelevičius Euronewsile.

Kallas ütles intervjuus Euronewsile, et tal soovitati valimiskampaania ajal käituda mehelikumalt, vahetada seelik pükste vastu ja rääkida madalama tämbriga, et võita vanameelsete poolehoidu.

«Meie riiki on juhtinud peamiselt mehed, nii et küllap mõtlevad inimesed, et minuga on midagi valesti, sest ma olen teistsugune,» sõnas Kallas Euronewsile. «Aga minuga pole midagi valesti, ma olen lihtsalt teisest soost.»