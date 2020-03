Eesti 200 viib koolide iseseisvuse poolt antud üle 1000 allkirja riigikokku

Mitmed viimase aja juhtumid erinevates Eestimaa koolides, kus kohalik omavalitsus, kool ja kogukond on sattunud teravasse vastasseisu viitab Eesti 200 hinnangul vajadusele, et kogukonnal peab olema senisest oluliselt suurem õigus koolielu puudutavates küsimustes kaasa rääkida – tegemist ei ole enam üksikute juhtumitega, vaid süsteemi probleemiga. Seetõttu algatas Eesti 200 rahvaalgatuse, millega tehakse riigikogule ettepanek vajalikuks seadusemuudatuseks.

«Me näeme, et kohaliku elu korraldamisel muutub kaasav demokraatia järjest olulisemaks ning seetõttu peab ka seadusandlus suutma sellega sammu pidada. Muidu on konfliktid vältimatud,» ütles Hussar.

«Täna on demokraatia Eesti koolides teoreetiline õppeaine, mistõttu peavad tööandjad hakkama koolist tulnud noortele õpetama nii koostöö kui ka otsustamise ja vastutamise aluspõhimõtteid. Olles 20 aasta jooksul külastanud enam kui 500 kooli, on Eesti Lastevanemate Liit veendunud, et kooli kogukondlik ehk jagatud juhtimine on Eestimaal võimalik ja ka väga vajalik, et vähendada praegu ainuisikuliselt koolijuhi õlgadele jäävat vastutuse koormat,» selgitas Eesti Lastvanemate Liidu juhatuse esimees Aivar Haller lastevanemate toetust seadusemuudatusele.