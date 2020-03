Võimuliit jääb Eesti-Vene piiri küsimuses eri arvamusele

«Eestil ei ole mingeid territoriaalseid nõudmisi Venemaale. Väide, et meil need on, pole valitsuse seisukoht. Ma kohtusin äsja suursaadikutega ja juttu tuli ka piirileppest. Ütlesin, et Eesti vajab piirilepet rohkem kui kontrolljoont. Ma olen seda teemat kolme koalitsioonipartneriga arutanud,» rääkis Ratas «Vikerraadiole». Ta lisas, et koalitsioonipartneritel on eri nägemus Eesti-Vene piirileppest, kuid tema hinnangul on piirilepet vaja, ja neis piirides, mis 2014. aastal kokku lepitud.