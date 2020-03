Eesti sai koroonaviiruse leviku tõkestamise juhised

Eestis on tehtud üle 70 testi ning hea meel on tõdeda, et olukord on stabiilne ja teadaolevalt uusi nakatunuid ei ole lisandunud.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul töötab valitsus ja kogu ametkond selle nimel, et ennetada suuremaid probleeme, mida haiguse laiem levik endaga kaasa tuua võiks. «Riik lähtub põhimõttest, et inimeste tervise kaitsmine on kõige olulisem,» rõhutas sotsiaalminister Kiik. «Eestis on tehtud üle 70 testi ning hea meel on tõdeda, et olukord on stabiilne ja teadaolevalt uusi nakatunuid ei ole lisandunud. Samas peame riigina olema valmis ka halvemaks olukorraks ja ettevalmistusi tuleb teha juba täna.»