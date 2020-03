Sotsiaalkomisjon: Eestis ei ole koroonaviiruse tõttu eriolukorraks põhjust

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et hiljuti Itaalias avastatud laialdasema haiguspuhanguga on koroonaviirus nüüd ka Euroopas levinud. «Kuigi risk Eestiski selle haiguse uute üksikjuhtumitena sissetoomiseks on kõrge, hinnatakse Eesti puhul haiguse võimaliku epideemilise levi tõenäosust siiski madalaks,» lausus Mölder.

Mölder lisas, et haigus ise ei ole tegelikult midagi erakorralist. «Suur osa haigusjuhtumeist on kerged ja vaid 13 protsendil nakatunuist kulgeb haigus raskemalt ja 6 protsendil on haigusseisund kriitiline.»

Murelikuks teevad Küti sõnul aga puudujäägid eakamatele inimestele info jagamisel. «Vanemaealised ja krooniliste haigustega inimesed on sellele haigusele kõige vastuvõtlikumad, kuid nemad on ka see osa elanikkonnast, kes ei jälgi igapäevaselt sotsiaalmeediat, kui üldse. Kui praegu liigub valdav osa informeerimisest sotsiaalmeedias, siis kindlasti tuleb kiiresti mõelda ka sellele, et terviseameti infoleht haiguse kohta koos soovituste ja vajalike telefoninumbritega jõuaks igaühe postkasti,» rääkis Kütt. «Kuigi mingiks paanikaks pole täna põhjust, siis teadmatus ja hirm on just need, mis paanikat tekitavad. Selline otsepostitus oleks aga kindlasti inimestele turvatunnet tagav,» lisas ta.