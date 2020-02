Opositsiooni pensionireformi eelnõu langes menetlusest välja

Eile saatis riigikogu rahanduskomisjon välja kuulutamata jäetud pensionireformi seaduse parlamendi täiskogu ette ja tegi ettepaneku see muutmata kujul vastu võtta. Nii on väga suur tõenäosus, et vaidlus pensionireformi põhiseaduslikkuse üle jõuab riigikohtuni välja. See tähendaks aga omakorda vähemalt nelja kuu pikkust viivitust ning halba üllatust kõigile neile, kes ootavad teisest sambast lahkumise väljamakset 2021. aasta kohalike valimiste eel.