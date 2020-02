Reformierakond esitas plaani maksuvaba tulu arvestamise muutmiseks

Ettepaneku järgi nihkuks esimeses etapis kuusissetuleku vahemik, mille jooksul tulumaksuvaba miinimum väheneb 500 eurolt nullini, vahemikku 1700-2600 eurot. Praegu on see 1200-2100 eurot. Teisel aastal oleks kõigil inimestel kasutada 500 eurot tulumaksuvabalt. ​Reformierakonna eelnõu järgi toimuks üleminek ühetaolisele maksusüsteemile kahes etapis.

«Jüri Ratase esimese valitsuse loodud maksusüsteem karistab üle 1200 eurose palgaga inimesi nagu meditsiiniõed, õpetajad, päästjad ja politseinikud tulumaksuvaba miinimumi vähenemise tõttu kõrgema maksumääraga. Meie eesmärk on see maksuküür kaotada ning muuta maksusüsteem lihtsaks ja õiglaseks,» ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Kallase sõnul on Eestis 68 500 inimest, kes saavad koos tuludeklaratsiooniga teate, et neil tuleb riigile raha juurde maksta. «Samas on meil 530 000 inimest, kes maksid tulumaksu liiga palju ehk andsid oma raha riigile intressita laenuks,» ütles Kallas ja lisas, et ühetaoline tulumaks teeks maksusüsteemi lihtsamaks ja rohkem etteennustatavaks.

«Meie hinnangul oleks ühetaolisele tulumaksule ülemineku maksumus 250 miljonit eurot, mis oleks vastutustundlik jaotada kahe aasta peale,» ütles riigikogu liige, reformierakondlane Aivar Sõerd.

Sõerd lisas riigikogu infotunnis, et selline maksusüsteem, mis paar aastat tagasi sisse viidi, ei sobi enam olukorras, kus palgad ja sissetulekud kiiresti kasvavad. Tema sõnul tähendab kehtiv maksusüsteem, et järjest rohkem inimesi jõuab oma tuludega sinnamaale, et nad ei saa kasutada maksuvaba tulu.

Rahandusminister Martin Helme sõnul räägib see, et inimeste sissetulekud on väga kiiresti kasvanud sellest, et loodud maksusüsteem annab soodustust väikesepalgalistele inimestele.

«Maksusoodustust sellisel kujul nad tõepoolest enam ei saa, aga kui me küsime, kas nende elu on paremaks läinud, siis vastus on: on küll läinud paremaks,» ütles Helme.