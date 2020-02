Eesti allkirjastas otsetoetuste võrdsustamist nõudva deklaratsiooni

Deklaratsioonile oma allkirja andnud maaeluminister Arvo Aller kommenteeris, et ELi põllumehed tegutsevad ühisel turul. «Meile on seatud uued ambitsioonikad kliima- ja keskkonnaeesmärgid ja me peame seisma otsetoetuste võrdsustamise ning õiglase EL-i põllumajanduseelarve eest,» lausus minister.