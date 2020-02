OTSEPILT ⟩ EKRE apteegireformi eelnõu saatus selgub riigikogu saalis

Homme on riigikogu saalis esimesel lugemisel sotsiaaldemokraatide algatatud apteegireformi eelnõud (127 SE, 141 SE) Möödunud esmaspäeval saatis riigikogu sotsiaalkomisjon kolm erinevat ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõud riigikogu saali. Otsustati, et eelnõud lähevad riigikogu saalis hääletusele.

«Kuna küsimus on nii laiapõhjaline ja suurt mõju avaldav, siis oleks õiglane, kui seisukohta ei kujundataks vaid sotsiaalkomisjoni liikmetest saadikute arvamuse järgi, vaid see sünniks võimalikult suure hulga saadikute otsusena,» ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni juht Tõnis Mölder möödunud nädalal.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt märkis, et tema praktikas Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme ja juhina on selline juhus esmakordne, kus komisjon ei kujunda oma seisukohta ja saadab seaduse eelnõud täiskogule otsustamiseks. «Eelnõude saatus täiskogu ees on aimatav. Küllap otsustatakse sotsiaaldemokraatide eelnõude lugemine katkestada ja edasi minna EKRE eelnõuga, kuhu siis on võimalik muudatusettepanekuid esitada,» sõnas Kütt.

Sotsiaaldemokraatide eelnõu 127 SE soovib võimaldada haiglaapteekidel ravimeid ise maale tuua, EKRE eelnõu 139 SE keskseks eesmärgiks on muuta ravimiseaduse sätteid selliselt, et ravimiseaduse regulatsioon ei piiraks apteegipidaja omandit ning teise sotsiaaldemokraatide eelnõu 141 SE fookuses on see, et proviisoromandi nõue loetaks täidetuks ka juhul, kui apteegiettevõtte valitsevaks omanikuks on mitu proviisorit ühiselt.