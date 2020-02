Maaeluminister kaitseb riigi sünnipäeval põllumeeste huve

«Selleks, et Eesti põllumees oleks Euroopa Liidus võrdsemas seisus, on täna viimane aeg läbi rääkida ja kokkuleppeid sõlmida,» ütles Arvo Aller, kes kinnitas, et just seda ta Varssavisse tegema läheb. «Kogunevaid põllumajandusministreid ühendavaks mureküsimuseks on ennekõike ühise põllumajanduspoliitika eelarve suurendamise vajadus, et oleks võimalik arvestada roheleppe väljakutsetega ning otsetoetuste ühtlustamine,» lisas Aller.