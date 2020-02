Padar: Helme peaks nõrgemate kiusamise asemel Eesti huve kaitsma

«Praegu on käimas üliolulised läbirääkimised Euroopa Liidu eelarve üle, kus Eesti jaoks on kaalul sajad miljonid eurod. Nende kõneluste käekäik mõjutab otseselt Eesti arengut. Rahandusministri prioriteedid on aga mujal – tema vaenab meie riigi sünnipäeva eel nõrgemaid. Ühe MTÜ rahastamise küsimus ei ole ministri tase,» ütles Padar, kes on endine rahandusminister ja Euroopa Parlamendi saadik.