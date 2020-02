Pevkur: praegune poliitiline seis seda otsust ei mõjutanud

«Eks lõplik otsus tuleb 19. juunil, kui toimuvad presidendivalimised. Aga selge see, et need kaks ametikohta ei ole omavahel ühildatavavad. Asepresidendina (praegu on ta euroopa võrkpalliliidu asepresident) sain ma riigikogu saadikuna jätkata, sest kohustusi oli vähem ja enamik langevad suveperioodile, kui riigikogu puhkab,» vastas Pevkur küsimusele, kas Euroopa Võrkpalliliidu presidendiks kandideerimine tähendab Eesti tegevpoliitikast taandumist.



«Aga tõsi, kui valituks saan, siis presidendi kohustusi täites, tuleb Eesti poliitikast paus võtta,» ütles ta.



Pevkuri sõnul oleks olukord hoopiski teine, kui Reformierakond ei istuks opositsiooni ridades. «Kui ma oleks pidanud täitma valitusliikme kohuseid, oleks olnud otsus teistsugune (poleks kandideerinud- toim.). Aga otseselt praegune poliitiline seis seda otsust ei mõjutanud. Vaatasin pigem seda, mis ma uuel ametikohal saan ära teha. Olen alati hoidnud joont, et kui kuskil näen probleemi, siis proovin ise käed külge panna ja asjad ära teha,» selgitas ta.



Pevkur täiendas, et otsus polnud mõjutatud sellest, kas erakond on opositsioonis või koalitsioonis. «Aga ka koalitsioonis riigikogu liikmena oleksin ilmselt teinud sama otsuse. Ja kui ma presideniks valituks ei osutu, siis ma jätkan Eesti parlamendis,» lisades, et kandideerimise valikus ta ei mõelnud poliitikale. Tema sõnul tuleb põhjuseid, miks ta kandideerib, otsida Euroopa võrkpallist, kuid mitte Eesti poliitikast. «Olen olnud võrkpalli juures tegev viimased pea viimased 10 aastat ja tahan sinna edasi panustada.»